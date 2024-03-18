ГУР: Операція на прикордонні сприяла відтягуванню російських сил

Операція російських добровольців, які воюють на боці України, допомогла відтягнути сили та засоби ворога на інші ділянки, повідомляє Ділова столиця.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемаратону "Єдині новини".

Українська розвідка також підтверджує дані росдобровольців про втрати, які вони завдали військам РФ за майже тиждень "обмеженої військової операції" на території Бєлгородської та Курської областей РФ.

"Легіон, РДК щойно оголосили про втрати ворога за цей період. Ми можемо їх підтвердити, це дуже серйозні цифри. Понад 600 ліквідованих окупантів, понад 800 поранених, 20 бронемашин, БТР, БМП і 7 танків — це серйозні втрати на ділянці, яка давно оголошена ворогом закритою, захищеною і начебто там усе мало бути гаразд" , — сказав Юсов.

Зазначимо, росдобовольці з легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" відзвітували, що в межах останньої операції вбили понад 600 військових Росії та знищили більше ніж 100 одиниць техніки РФ.

Крім того, нібито знищені або пошкоджені місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у селище Горьківське тощо.

Однак за словами добровольців, "найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні".

Як повiдомлялось, 17 березня керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов виступив на "Форумі підтримки російських добровольців" та висловив підтримку бійцям у їхньому збройному опорі режиму президента РФ Володимира Путіна.