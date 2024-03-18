В Белгороде и области сообщают о сбитых воздушных целях и прилетах дронов

В российском Белгороде 18 марта сообщили о якобы сбитых противовоздушной обороной 8 целях. В области пишут о прилетах дронов-камикадзе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, российский телеграмм-канал Mash, легион "Свобода России".

Гладков пишет, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбито якобы 8 воздушных целей на подлете в город.

У Бєлгороді та області повідомляють про збиті повітряні цілі та прильоти дронів pic.twitter.com/1lpPjCb8Uj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2024

Также губернатор сообщает, что в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.

Местные телеграмм-каналы уточняют, что в Белгороде было повреждено, вероятно, предприятие Энергомаш. Оттуда публикуют соответствующие фото с повреждениями.

Ранее, вечером 18 марта, легион из российских добровольцев "Свобода России" призвал гражданских покинуть Белгород, потому что они будут наносить удары по военным объектам.