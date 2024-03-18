У російському Бєлгороді 18 березня повідомили про нібито збиті протиповітряною обороною 8 цілей. В області пишуть про прильоти дронів-камікадзе, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, російський телеграм-канал Mash, легіон "Свобода России".

Гладков пише, що над Бєлгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО – збито нібито 8 повітряних цілей на підльоті до міста.

У Бєлгороді та області повідомляють про збиті повітряні цілі та прильоти дронів pic.twitter.com/1lpPjCb8Uj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2024

Також губернатор повідомляє, що внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень та вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я.

Водночас місцеві телеграм-канали уточнюють, що у Бєлгороді було пошкоджено, ймовірно, підприємство Енергомаш. Звідти публікують відповідні фото з пошкодженнями.

Раніше, увечері 18 березня, легіон з російських добровольців "Свобода России" закликав цивільних покинути Бєлгород, тому що вони завдаватимуть удари по військових об’єктах.