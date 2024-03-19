РФ потеряла за сутки более 800 военных и 30 артсистем – Генштаб
Россия потеряла за минувшие сутки около 840 военных, 35 бронемашин, 30 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 432 390 (+840) человек,
- танков ‒ 6819 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13049 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 10698 (+30) ед,
- РСЗО – 1017 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 721 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1922 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок/ submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14191 (+50) ед,
- специальной техники – 1735 (+4).