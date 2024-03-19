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РФ потеряла за сутки более 800 военных и 30 артсистем – Генштаб

РФ потеряла за сутки более 800 военных и 30 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла за минувшие сутки около 840 военных, 35 бронемашин, 30 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 432 390 (+840) человек,
  • танков ‒ 6819 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13049 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 10698 (+30) ед,
  • РСЗО – 1017 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 721 (+1) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 1922 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок/ submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14191 (+50) ед,
  • специальной техники – 1735 (+4).

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