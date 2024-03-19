РФ потеряла за сутки более 800 военных и 30 артсистем – Генштаб

Россия потеряла за минувшие сутки около 840 военных, 35 бронемашин, 30 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.24 ориентировочно составили: