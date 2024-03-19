РФ втратила за добу понад 800 військових і 30 артсистем – Генштаб
Росія втратила за минулу добу приблизно 840 військових, 35 бронемашин, 30 артилерійських систем та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,
- танків ‒ 6819 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35) од,
- артилерійських систем – 10698 (+30) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 721 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1922 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів/ submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50) од,
- спеціальної техніки ‒ 1735 (+4).