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РФ втратила за добу понад 800 військових і 30 артсистем – Генштаб

РФ втратила за добу понад 800 військових і 30 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила за минулу добу приблизно 840 військових, 35 бронемашин, 30 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,
  • танків ‒ 6819 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35) од,
  • артилерійських систем – 10698 (+30) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 721 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1922 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів/ submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1735 (+4).

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