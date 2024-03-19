Оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области: четверо раненых

Российские войска в ночь на 19 марта обстреляли город Селидово в Донецкой области зенитно-ракетным комплексом С-300. В результате обстрела ранены четыре человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Обстрел произошел примерно в 02:30. Войска РФ атаковали частный сектор.

"Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в домах - три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина. Раненым с минно-взрывными травмами, ушибами, сотрясением головного мозга и переломами ребер предоставлено помощь" , – говорится в сообщении.

Также повреждены по меньшей мере 24 домовладения и 4 автомобиля.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).