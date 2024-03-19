Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині: четверо поранених

Російські війська у ніч на 19 березня обстріляли місто Селидове у Донецькій області зенітно-ракетним комплексом С-300. Внаслідок обстрілу поранено четверо людей.

Про це повідомляє﻿ Донецька обласна прокуратура.

Обстріл стався приблизно о 02:30. Війська РФ атакували приватний сектор.

"Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях – троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу" , – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).