РФ потеряла около 15% мощностей НПЗ из-за дроновой атаки – Bloomberg

В результате ударов украинских беспилотников были выведены из строя мощности российских НПЗ объемом от 600 до 900 тысяч баррелей, что составляет от 10% до 15% ежедневной нефтепереработки.﻿ Ссылаясь на данные Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По оценкам генерального директора Gunvor Торбьорна Торнквиста, было ведено из строя около 600 тысяч баррелей.

Удары дронов поразили несколько заводов в России, некоторые глубоко внутри ее границ, в результате чего фьючерсы на дизельное топливо выросли четвертую сессию подряд.

"Это важно, потому что, очевидно, это сразу же ударит по экспорту дистиллятов. Так что это, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей" , - сказал Торнквист.

Gunvor была крупным торговцем российской нефтью до вторжения в Украину, но прекратила торговлю вскоре после начала войны.

Между тем, по оценкам JPMorgan Chase, в результате украинских атак российские нефтеперерабатывающие мощности потерял около 900 тысяч баррелей в день. Для восстановления мощностей может пройти "несколько недель, если не месяцев", а удары добавят примерно 4 доллара за баррель премии за риск к мировым ценам на нефть, отмечают аналитики.

Как сообщалось ранее, цены на нефть выросли после ударов украинских дронов по российским НПЗ. Газ в Европе также подорожал из-за "геополитического риска".

Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения понесли восемь объектов.