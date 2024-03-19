РФ втратила близько 15% потужностей НПЗ через дронову атаку – Bloomberg

Внаслідок ударів українських безпілотників були виведені з ладу потужності російських НПЗ обсягом від 600 до 900 тисяч барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки.﻿ Посилаючись на дані Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За оцінками генерального директора Gunvor Торбьорна Торнквіста, було ведено з ладу близько 600 тисяч барелів.

Удари дронів вразили кілька заводів у Росії, деякі глибоко всередині її кордонів, внаслідок чого ф'ючерси на дизельне паливо зросли четверту сесію поспіль.

"Це важливо, тому що, очевидно, це відразу ж вдарить по експорту дистилятів. Тож це, ймовірно, скоротить експорт на пару сотень тисяч барелів" , - сказав Торнквіст.

Gunvor була великим торговцем російською нафтою до вторгнення в Україну, але припинила торгівлю невдовзі після початку війни.

Тим часом, за оцінками JPMorgan Chase, внаслідок українських атак російські нафтопереробні потужності втратили близько 900 тисяч барелів на день. Для відновлення потужностей може пройти "кілька тижнів, а то й місяців", а удари додадуть приблизно 4 долари за барель премії за ризик до світових цін на нафту, зазначають аналітики.

Як повідомлялося раніше, ціни на нафту зросли після ударів українських дронів по російських НПЗ.Газ у Європі також подорожчав через "геополітичний ризик".

Видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. З них значні пошкодження зазнали восьми об'єктів.