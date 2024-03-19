В российском Воронеже заявили о ночной атаке беспилотника

В российском Воронеже из-за атаки на город беспилотника в ночь на 19 марта повреждения получили два многоквартирных жилых дома. Об этом заявил мэр города Вадим Кстенин, сообщает Радио Свобода.

По его словам, раненых нет. В городе повреждены дома, несколько автомобилей и два нежилых здания. В жилых домах пострадало остекление, написал Кстенин.

Ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы радиоэлектронной борьбы перехватили над областным центром беспилотник самолетного типа.

Министерство обороны России заявило утром 19 марта об одном нейтрализованном силами противовоздушной обороны беспилотник над Воронежской областью и еще один – над Белгородской.

Четыре человека погибли и четверо пострадали накануне в результате атаки на село Никольское в Белгородском районе, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он также сообщил, что во время удара дрона один местный житель погиб и еще двое ранены в поселке Горьковский.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве своем Киев эти сообщения не комментирует.

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