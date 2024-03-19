У російському Воронежі заявили про нічну атаку безпілотника

У російському Воронежі через атаку на місто безпілотника в ніч проти 19 березня пошкоджень зазнали два багатоквартирних житлових будинки. Про це заявив мер міста Вадим Кстенін, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, поранених немає. У місті пошкоджені будинки, кілька автомобілів та дві нежитлові будівлі. У житлових будинках постраждало скління, написав Кстенін.

Вночі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що системи радіоелектронної боротьби перехопили над обласним центром безпілотник літакового типу.

Міністерство оборони Росії заявило вранці 19 березня про один нейтралізований силами протиповітряної оборони безпілотник над Воронезькою областю та ще один – над Бєлгородською.

Чотири людини загинули і четверо постраждали напередодні внаслідок атаки на село Микільське у Білгородському районі, заявив губернатор В’ячеслав Гладков. Він також повідомив, що під час удару дрона один місцевий житель загинув і ще двох поранено в селищі Горьківський.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони регулярно зазнають обстрілів та атак безпілотників. Є руйнування та жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Здебільшого Київ ці повідомлення не коментує.

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