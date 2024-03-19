Маск отверг обвинения в злоупотреблении кетамином

Гендиректор Tesla Илон Маск рассказал, что принимает кетамин по назначению "настоящего врача" для устранения негативных симптомов депрессии.﻿ Об этом он заявил в интервью CNN, сообщает Экономическая правда.

В частности, Маск заявил, что он "почти всегда" трезв, когда публикует посты на платформе X.

"Бывают моменты, когда у меня в мозгу возникает своего рода негативное химическое состояние, вроде депрессии. А кетамин помогает человеку справиться с плохим настроением" , - сказал миллиардер.

Маск добавил, что имеет рецепт на препарат от "настоящего, реального врача" и употребляет небольшое количество кетамина примерно раз в две недели "или что-то вроде этого".

Предприниматель отверг обвинения в злоупотреблении веществом, заявив, что у него слишком много работы, чтобы он мог позволить себе "быть невменяемым в течение длительного периода времени".

Илон Маск считает, что его депрессия обусловлена генетическими факторами. Он не верит, что прием кетамина может негативно повлиять на его работу.

"С точки зрения Уолл-стрит, важным является реализация, создаете ли вы ценность для инвесторов. Tesla стоит примерно столько же, сколько вся остальная автомобильная промышленность вместе взятая... Поэтому с точки зрения инвестора, если я что-то принимаю, я должен продолжать это делать" , - добавил он.

В январе газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором обвинила Илона Маска в том, что он употребляет наркотики. В частности, в статье говорилось о кокаине, ЛСД, экстази, грибах и кетамине. WSJ писала, что менеджеры компаний Маска обеспокоены тем, что такие действия предпринимателя могут нанести вред его бизнесу.

Тогда Илон Маск прокомментировал публикацию в соцсети X, заявив, что тесты на наркотики, которые он проходил в течение трех лет, не показывали "даже остаточных следов наличия наркотиков или алкоголя". В этом же твите Маск написал, что The Wall Street Journal "не годится даже для того, чтобы выстилать ею клетку попугая".