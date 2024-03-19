Маск відкинув звинувачення у зловживанні кетаміну

Гендиректор Tesla Ілон Маск розповів, що приймає кетамін за призначенням "справжнього лікаря" для усунення негативних симптомів депресії.﻿ Про це він заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, Маск заявив, що він "майже завжди" тверезий, коли публікує пости на платформі X.

"Бувають моменти, коли в мене в мозку виникає свого роду негативний хімічний стан, на кшталт депресії. А кетамін допомагає людині впоратися з поганим настроєм" , - сказав мільярдер.

Маск додав, що має рецепт на препарат від "справжнього, реального лікаря" і вживає невелику кількість кетаміну приблизно раз на два тижні "або щось на кшталт цього".

Підприємець відкинув звинувачення у зловживанні речовиною, заявивши, що в нього занадто багато роботи, щоб він міг дозволити собі "бути неосудним протягом тривалого періоду часу".

Ілон Маск вважає, що його депресія зумовлена генетичними факторами. Він не вірить, що прийом кетаміну може негативно вплинути на його роботу.

"З точки зору Уолл-стріт, важливим є реалізація, чи створюєте ви цінність для інвесторів. Tesla коштує приблизно стільки ж, скільки вся інша автомобільна промисловість разом узята... Тому з точки зору інвестора, якщо я щось приймаю, я повинен продовжувати це робити" , - додав він.

У січні газета The Wall Street Journal випустила матеріал, у якому звинуватила Ілона Маска в тому, що він вживає наркотики. Зокрема, у статті йшлося про кокаїн, ЛСД, екстазі, гриби та кетамін. WSJ писала, що менеджери компаній Маска стурбовані тим, що такі дії підприємця можуть завдати шкоди його бізнесу.

Тоді Ілон Маск прокоментував публікацію в соцмережі X, заявивши, що тести на наркотики, які він проходив протягом трьох років, не показували "навіть залишкових слідів наявності наркотиків або алкоголю". У цьому ж твіті Маск написав, що The Wall Street Journal "не годиться навіть для того, щоб вистилати нею клітку папуги".