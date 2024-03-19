В РФ официально сменили командующего флотом

В России после потери почти трети Черноморского флота официально сменили главнокомандующего военно-морскими силами. Бывшего командующего Северным флотом ВМС РФ адмирала Александра Моисеева впервые представили в Кронштадте как временного исполняющего обязанности главнокомандующего. Об этом пишут российские информагентства, сообщает Зеркало недели.

Об отставке главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова стало известно 10 марта. Однако официально замена Евменова на Моисеева до сих пор не подтверждалась.

Это вторая замена командующего видом войск с начала полномасштабного утоления России в Украине. Ранее главкома Воздушно-космических сил РФ генерала Сергея Суровикина уволили летом 2023 года из-за возможных связей с мятежниками ЧВК «Вагнер».

При этом еще в феврале осийские телеграмм-каналы заявили об отставке управленца Черноморского флота РФ Виктора Соколова после уничтожения накануне крупного десантного корабля "Цезарь Куников".

Александр Моисеев командовал Черноморским флотом менее года в 2018-2019 годах. Именно при его командовании ФСБ задержали корабли ВМС Украины в Керченском проливе и захватили в плен 24 украинских моряков. После этого Моисеев стал командующим Северным флотом РФ.

В 1998 году он прославился в России тем, что запустил с российской атомной подводной лодки «Новомосковск» два немецких коммерческих спутника на околоземную орбиту.

Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения России в Украину Вооруженные силы Украины потопили уже больше 25 российских судов и катеров, а также одну подлодку.

Наибольшей потерей ВМФ РФ стал крейсер «Москва», задействованный при атаке острова Змеиный 24 февраля 2022 года. Судно поразили ракетами "Нептун" 13 апреля 2022 года.

Также в списке уничтоженных крупные десантные корабли «Минск» и «Новочеркасск». После уничтожения последнего РФ начала выводить останки своих кораблей из бухт временно оккупированного Крыма.