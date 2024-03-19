В РФ офіційно змінили командувача флотом

У Росії після втрати майже третини Чорноморського флоту офіційно змінили головнокомандувача військово-морських сил. Колишнього командувача Північного флоту ВМС РФ адмірала Алєксандра Мойсеєва вперше представили в Кронштадті як тимчасового виконувача обов’язків головнокомандувача. Про це пишуть російські інформагентства, повідомляє Дзеркало тижня.

Про відставку головнокомандувача Військово-морським флотом Росії адмірала Ніколая Євменова стало відомо 10 березня. Однак офіційно заміна Євменова на Мойсеєва досі не підтверджувалася.

Це друга заміна командувача видом військ із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше головкома Повітряно-космічних сил РФ генерала Сергія Суровікіна звільнили влітку 2023 року через можливі зв'язки з бунтівниками ПВК «Вагнер».

При цьому ще в лютому осійські телеграм-канали заявили про відставку керівника Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова після знищення напередодні великого десантного корабля «Цезар Куніков».

Алєксандр Мойсеєв командував Чорноморським флотом менше року у 2018-2019 років. Саме за його командування ФСБ затримало кораблі ВМС України в Керченській протоці та захопили у полон 24 українських моряків. Після цього Мойсеєв став командувачем Північного флоту РФ.

У 1998 році він прославився в Росії тим, що запустив з російського атомного підводного човна «Новомосковськ» два німецькі комерційні супутники на навколоземну орбіту.

Зазначимо, що з початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Збройні сили України потопили уже понад 25 російських судна та катери, а також один підводний човен.

Найбільшою втратою ВМФ РФ став крейсер «Москва», який був залучений при атаці острова Зміїний 24 лютого 2022 року. Судно уразили ракетами «Нептун» 13 квітня 2022 року.

Також у переліку знищених великі десантні кораблі «Мінськ» та «Новочеркаськ». Після знищення останнього РФ почала виводити рештки своїх кораблів із бухт тимчасово окупованого Криму.