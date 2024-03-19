Арестованную яхту Медведчука выставляют на продажу

Впервые в истории Украины и практике Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о начале реализации арестованного актива за рубежом - яхты колаборанта Виктора Медведчука Royal Romance. Ссылаясь на информацию пресс-службы АРМА, сообщает ЛигаБизнес.

Отмечается, что заседание Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора организатора торгов состоится в среду, 20 марта, в 11:00 в прямом эфире. Мероприятие пройдет в агентстве "Укринформ".