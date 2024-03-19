Заарештовану яхту Медведчука виставляють на продаж

Вперше в історії України та практиці Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном - яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance. Посилаючись на інформацію пресслужби АРМА, повідомляє ЛігаБізнес.

Зазначається, що засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору організатора торгів відбудеться в середу, 20 березня, об 11:00 в прямому ефірі. Захід пройде в агентстві «Укрінформ».