За взрывами в Энгельсе стоит ГУР – источник

Ночью 20 марта в русском Энгельсе раздались мощные взрывы, есть поражения. Как стало известно, это была плановая работа Главного управления разведки. Ссылаясь на источники из спецслужб, сообщает 24 Канал.

Источники проинформировали, что взрывы в Энгельсе Саратовской области – это плановая работа Главного управления разведки. Также известно, что есть поражение. Пока все последствия уточняются.

К слову, в российском Энгельсе расположена одна из самых крупных авиабаз врага. На этой военно-воздушной базе базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, из которых оккупанты наносят ракетные удары по Украине.