За вибухами в Енгельсі стоїть ГУР – джерело

Уночі 20 березня у російському Енгельсі пролунали потужні вибухи, є ураження. Як стало відомо, це була планова робота Головного управління розвідки. Посилаючись на джерела зі спецслужб, повідомляє 24 Канал.

Джерела поінформували, що вибухи в Енгельсі Саратовської області – це планова робота Головного управління розвідки. Також відомо, що є ураження. Наразі всі наслідки уточнюються.

До слова, у російському Енгельсі розташована одна з найбільших авіабаз ворога. На цій військово-повітряній базі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС, з яких окупанти завдають ракетних ударів по Україні.