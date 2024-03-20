В Силах обороны прокомментировали ситуацию у Работино

В районе Работиного в Запорожском направлении ситуация динамичная, но это нормальное развитие боевых событий. Об этом заявила начальница Объединенного координационного центра сил обороны юга Наталья Гуменюк, комментируя информацию аналитиков проекта DeepState о том, что российские силы продвигаются в селе Вербовое в направлении Работино, сообщает Радио Свобода.

"Здесь нужно помнить, что на таких открытых поверхностях, как этот регион, действительно линия столкновения достаточно подвижна. И смена позиций может происходить даже в течение суток – на несколько метров, несколько десятков метров. Но это не критично, это нормальное развитие боевых событий.

Мы можем говорить о том, что враг не прекращает там штурмовать, враг продолжает давить, имеет количественное преимущество и использует опять-таки "мясные" штурмы. Снова основная форма давления здесь – это группы количеством в отделение, сосредоточенные по разным направлениям и направленные на наши позиции" , – говорит Гуменюк.

По словам спикера, у Работино российские силы активно используют контрбатарейную борьбу, в частности артиллерию и дроны. За прошедшие сутки в этом районе было шесть штурмов, которые украинские силы отразили.

Общее количество русских войск в этом направлении не увеличивается. В то же время, военных оттуда отправляют на Херсонское направление, рассказала Гуменюк:

"В частности, у них есть сложная ситуация и в направлении нашего левобережного плацдарма (на Херсонщине – ред.), где им трудно собирать группы для проведения штурмовых действий. Именно поэтому они используют этот момент как ротация, перемещая подразделения, которые не осведомлены в ситуации, на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды, этот процесс мы наблюдаем уже довольно давно, но общее количество группировки войск "Днепр" не меняется и продолжает быть в принципе в отличие от нашей стороны. Но, конечно, еще наносить и наносить нам эти минусы".

За предыдущие сутки Генеральный штаб ВСУ зафиксировал шесть атак на позиции украинских военных на Ореховском направлении, в том числе возле Роботиного.

Проект DeepState в ночь на 18 марта сообщил об очередном продвижении агрессора в Орловке к западу от Авдеевки, а также возле Вербового в районе Роботинского выступления, отвоеванного ВСУ во время наступления летом 2023 года.

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