У Силах оборони прокоментували ситуацію біля Роботиного

У районі Роботиного на Запорізькому напрямку ситуація динамічна, але це нормальний розвиток бойових подій. Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію аналітиків проєкту DeepState про те, що російські сили просуваються у селі Вербове у напрямку Роботиного, повідомляє Радіо Свобода.

"Тут треба пам’ятати, що на таких відкритих поверхнях, як цей регіон, дійсно лінія зіткнення досить рухлива. І зміна позицій може відбуватися навіть протягом однієї доби – на декілька метрів, декілька десятків метрів. Але це не критично, це нормальний розвиток бойових подій.

Ми можемо говорити про те, що ворог не припиняє там штурмувати, ворог продовжує тиснути, має кількісну перевагу і використовує знову таки "м’ясні" штурми. Знову основна форма тиску тут – це групи кількістю до відділення, зосереджені з різних напрямків і спрямовані на наші позиції" , – каже Гуменюк.

За словами речниці, біля Роботиного російські сили активно використовують контрбатарейну боротьбу, зокрема артилерію та дрони. Упродовж минулої доби у цьому районі було шість штурмів, які українські сили відбили.

Загальна кількість російських військ на цьому напрямку не збільшується. Водночас військових звідти відправляють на Херсонський напрямок, розповіла Гуменюк:

"Зокрема, в них є складна ситуація і в напрямку нашого лівобережного плацдарму (на Херсонщині – ред.), де їм важко збирати групи для проведення штурмових дій. Саме тому вони використовують цей момент як ротація, переміщуючи підрозділи, які не обізнані в ситуації, на той напрямок, де можна ще сформувати з них штурмові команди. Цей процес ми спостерігаємо вже досить давно, але загальна кількість угруповання військ "Днепр" не змінюється і продовжує бути в принципі у відмінусування з нашого боку. Але, звісно, ще завдавати і завдавати нам цих мінусів".

За попередню добу Генеральний штаб ЗСУ зафіксував шість атак на позиції українських військових на Оріхівському напрямку, в тому числі біля Роботиного.

Проєкт DeepState у ніч проти 18 березня повідомив про чергове просування агресора в Орлівці на захід від Авдіївки, а також біля Вербового в районі Роботинського виступу, відвойованого ЗСУ під час наступу влітку 2023 року.

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