Оккупанты обстреляли авто с гражданскими в Херсонской области, двое погибших
Российские агрессоры атаковали автомобиль с гражданскими в Херсонской общине. В результате обстрела погибли двое мужчин. Об этом говорится в сообщении начальника Херсонской ОВА
Александра Прокудина.
"Российские войска атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской общине. По предварительной информации, в результате обстрела погибли двое мужчин. Ориентировочно, им было по 40 лет", - написал Прокудин в Телеграмме.
Он добавил, что это произошло на дороге между населенными пунктами Садово и Антоновка.
Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что погибшие в момент атаки находились возле автомобиля.
По словам Мрочко, накануне армия РФ с временно оккупированного левого берега также обстреливала трассу между Антоновкой и Садовым, подверглись контузии трое волонтеров.