Оккупанты обстреляли авто с гражданскими в Херсонской области, двое погибших

Российские агрессоры атаковали автомобиль с гражданскими в Херсонской общине. В результате обстрела погибли двое мужчин.﻿ Об этом говорится в сообщении начальника Херсонской ОВА

Александра Прокудина.

"Российские войска атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской общине. По предварительной информации, в результате обстрела погибли двое мужчин. Ориентировочно, им было по 40 лет" , - написал Прокудин в Телеграмме.

Он добавил, что это произошло на дороге между населенными пунктами Садово и Антоновка.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что погибшие в момент атаки находились возле автомобиля.

По словам Мрочко, накануне армия РФ с временно оккупированного левого берега также обстреливала трассу между Антоновкой и Садовым, подверглись контузии трое волонтеров.