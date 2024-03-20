Оккупанти обстріляли авто з цивільними на Херсонщині, двоє загиблих
Російські агресори атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Про це йдеться у повідомленні начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років", - написав Прокудін у Телеграмі.
Він додав, що це сталося на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка.
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що загиблі в момент атаки перебували біля автомобіля.
За словами Мрочка, напередодні армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега також обстрілювала трасу між Антонівкою і Садовим, зазнали контузії троє волонтерів.