Оккупанти обстріляли авто з цивільними на Херсонщині, двоє загиблих

Російські агресори атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. ﻿ Про це йдеться у повідомленні﻿ начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років" , - написав Прокудін у Телеграмі.

Він додав, що це сталося на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що загиблі в момент атаки перебували біля автомобіля.

За словами Мрочка, напередодні армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега також обстрілювала трасу між Антонівкою і Садовим, зазнали контузії троє волонтерів.