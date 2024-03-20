На Сумщине сотрудники военкомата избили гражданского: в ТЦК отреагировали

В Сумской области сотрудники Шосткинского районного территориального центра комплектования избили гражданского. Обстоятельства события выясняются, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Сумской областной ТЦК в Facebook.

Руководство Сумского областного ТЦК пообещало "всесторонне способствовать проведению следствия".

"Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка" , - сказано в сообщении.

Также в военкомате призвали жителей не игнорировать просьбы военнослужащих ТЦК предъявить военно-учетные документы и не обижать военнослужащих, которые после полученных ранений на фронте исполняют поставленные задачи и не убегать от них.

Что предшествовало

Напомним, ранее в сети обнародовали видео, на котором можно заметить, как несколько мужчин в военной форме избивают мужчину в гражданском.

В частности, они повалили мужчину на землю и начали добивать ногами.

К слову, 8 марта в Черновицкой области были задержаны двое мужчин, которые напали на работников военкомата на блокпосте "Горлеча".

Сначала она пытались сбить их при помощи автомобиля, а затем избили топорами.