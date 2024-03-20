На Сумщині співробітники військкомату побили цивільного: у ТЦК відреагували

В Сумській області співробітники Шосткинського районного територіального центру комплектування побили цивільного. Обставини події з'ясовуються, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Сумської обласної ТЦК у Facebook.

Керівництво Сумського обласного ТЦК пообіцяло "всебічно сприяти проведенню слідства".

"Діям військовослужбовців буде надано відповідну оцінку" , - сказано в повідомленні.

Також у військкоматі закликали мешканців не ігнорувати прохання військовослужбовців ТЦК пред'явити військово-облікові документи та не ображати військовослужбовців, які після отриманих поранень на фронті виконують поставлені завдання та не тікати від них.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в мережі оприлюднили відео, на якому можна помітити, як кілька чоловіків у військовій формі б'ють чоловіка у цивільному.

Зокрема, вони повалили чоловіка на землю та почали добивати ногами.

До речі, 8 березня в Чернівецькій області було затримано двох чоловіків, які напали на працівників військкомату на блокпості "Горлеча".

Спочатку вона намагалася збити їх за допомогою автомобіля, а потім побили сокирами.