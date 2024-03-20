В полиции расказали, чем россияне ударили по Харькову 20 марта

Россия нанесла удар по Харькову днем 20 марта противокорабельной ракетой Х-35, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"По данным взрывотехников ГУ НП в области, сегодня варвары применили по мирным жителям Харькова противокорабельную ракету Х-35" , — отметил он.

Тимошко рассказал, что ракетный удар был нанесен около 13:00, "когда максимальное количество людей находится на рабочих местах".

По словам начальника полиции Харьковщины, в здании не находилось ни одного военного. Там размещалось несколько производств. Также до 20 ФЛП арендовали помещение в здании.

Напомним, примерно в 13:00 российские оккупанты нанесли удар по Холодногорскому району Харькова. На месте прилета, по словам мэра, начался очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры. Число погибших возросло до 5 человек.