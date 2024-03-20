У поліції розповіли, чим росіяни вдарили по Харкову 20 березня

Росія завдала удару по Харкову вдень 20 березня протикорабельною ракетою Х-35, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

"За даними вибухотехніків ГУ НП в області, сьогодні варвари застосували по мирних мешканцях Харкова протикорабельну ракету Х-35" , — зазначив він.

Тимошко розповів, що ракетний удар було завдано близько 13:00, "коли максимальна кількість людей знаходиться на робочих місцях".

За словами начальника поліції Харківщини, в будівлі не перебувало жодного військового. Там розміщувалося кілька виробництв. Також до 20 ФОПів арендували приміщення в будівлі.

Нагадаємо, приблизно о 13:00 російські окупанти завдали удару по Холодногірському району Харкова. На місці прильоту, за словами міського голови, розпочалася дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Кількість загиблих зросла до 5 осіб.