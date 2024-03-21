ГБР задержало бывшего высокопоставленного чиновника из Сил логистики ВСУ

Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Офисом генерального прокурора разоблачили на незаконном обогащении бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины, сообщает Украинская правда.

В сообщении правоохранителей не указано имя военного, по данным же Украинской правды, речь идет об Александре Козловском.

По данным следствия, чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованных активов на сумму почти 58 млн грн. В частности речь идет об автомобиле "Toyota", квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.

Кроме того, подконтрольные должностному лицу предприятия приобрели склад площадью 2000 м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Сумма незаконно приобретенных средств более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы, отмечают в ОГП.

Подозреваемый в незаконном обогащении Козловский задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводится обыск по месту жительства экс-чиновника.

На незаконно приобретенные активы судом наложен арест, добавляют в прокуратуре.