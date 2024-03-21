ДБР затримало колишнього високопосадовця із Сил логістики ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з Офісом генерального прокурора викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України, повідомляє Українська правда.

У повідомленні правоохоронців не вказано ім'я військового, за даними видання, йдеться про Олександра Козловського.

За даними слідства, чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль "Toyota", квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.

Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, зазначають в ОГП.

Підозрюваного у незаконному збагачені Козловського затримали. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця.

На незаконно набуті активи судом накладено арешт, додають у прокуратурі.