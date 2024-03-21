Российские добровольцы заявили, что сорвали планы РФ наступать на Украину

Прорыв границы Российской Федерации позволил сорвать планы армии российского диктатора Владимира Путина по наступлению, которые были посвящены "победе"на выборах президента. Об этом заявил представитель легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как отметил Барановский, Российская Федерация регулярно пытается посвятить какие-то свои наступления или другие "достижения" каким-то датам, как пример 9 мая, день рождения диктатора или годовщина полномасштабного вторжения.

"Путинская армия собиралась проводить существенную атаку, приурочив это к выборам, а точнее говоря, к инаугурации, которая должна состояться. Соответственно наша операция в военном смысле сорвала эти планы российской армии" , - заявил боец легиона "Свобода России".

Он добавил, что прорыв границы России заставил врага перебросить значительные силы, в частности с Харьковского и Купянского направлений, чтобы удержать Белгородскую и Курскую области.

"Пока свои (Белгородская и Курская области, - ред.). Фактически мы сорвали планы по наступлению вооруженных сил РФ, приуроченные к выборам и переназначению Путина" , - добавил Барановский.

Открытие второго фронта

Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин, в свою очередь, заявил, что прорыв границы смог "наверное без преувеличения открыть второй фронт" и перенести полноценно военные действия на территорию России.

Также он убежден в том, что прорыв границы помог ослабить натиск россиян на других участках фронта.