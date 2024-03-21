Російські добровольці заявили, що зірвали плани РФ наступати на Україну

Прорив кордону Російської Федерації дозволив зірвати плани армії російського диктатора Володимира Путіна щодо наступу, які були присвячені "перемозі" у виборах президента. Про це заявив представник легіону "Свобода России" Олексій Барановський під час пресконференції, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначив Барановський, Російська Федерація регулярно намагається присвятити якісь свої наступи чи інші "досягнення" якимось датам, як приклад 9 травня, день народження диктатора чи річниця повномасштабного вторгнення.

"Путінська армія збиралася проводити істотну атаку, приурочивши це до виборів, а точніше кажучи, до інавгурації, яка має відбутися. Відповідно наша операція у військовому сенсі зірвала ці плани російської армії" , - заявив боєць легіону "Свобода России".

Він додав, що прорив кордону Росії змусив ворога перекинути значні сили, зокрема з Харківського та Куп'янського напрямків, аби утримати Бєлгородську й Курську області.

"Поки що свої (Бєлгородська та Курська області, - ред.). Фактично ми зірвали плани щодо наступу збройних сил РФ, приурочені до виборів і перепризначення Путіна" , - додав Барановський.

Відкриття другого фронту

Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Нікітін, зі свого боку, заявив, що прорив кордону зміг "напевно без перебільшення відкрити другий фронт" й перенести повноцінно військові дії на територію Росії.

Також він переконаний у тому, що прорив кордону допоміг послабити натиск росіян на інших ділянках фронту.