Армия РФ потеряла более 1500 тысяч оккупантов убитыми и ранеными в результате рейда добровольцев. Также российским добровольцам удалось уничтожить и повредить 171 единицу боевой техники, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как отчитался представитель легиона "Свободная Россия" на пресс-конференции, через несколько дней российские добровольцы смогли освободить от путинского режима два населенных пункта и уничтожить большое количество оккупантов и боевой техники.

Таким образом, потери РФ из-за рейда составляют:

651 безвозвратные потери;

980 санитарные (раненые - ред.);

37 взято в плен;

121 уничтожена единица техники;

50 единиц техники выведено из строя.

Как отметили представители ЛСР, Россия нанесла 323 удара КАБами. Все они поразили территорию Белгородской и Курской областей.

"Благодаря нашей операции ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть те участки, где ожидалась атака РФ" , - отметил представитель ЛСР.

Ранее сообщалось, что 12 марта произошел прорыв границы РФ бойцами легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Сибирского батальона, воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны, каждый крем, зашли в Курске и Белгородской области, где более недели продолжаются бои, сопровождающиеся в частности ударами по военным объектам РФ.