Армія РФ втратила понад 1500 тисячі окупантів вбитими та пораненими внаслідок рейду добровольців. Також російським добровольцям вдалось знищити та пошкодити 171 одиницю бойової техніки, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як відзвітував представник легіону "Свобода России" на пресконференції, за кілька днів російські добровольці змогли звільнити від путінського режиму два населених пункти та знищити велику кількість окупантів та бойової техніки.

Таким чином, втрати РФ через рейд складають:

651 безповоротні втрати;

980 санітарні (поранені - ред.);

37 взято у полон;

121 знищена одиниця техніки;

50 одиниць техніки виведено з ладу.

Натомість, як зауважили представники ЛСР, Росія завдала 323 удари КАБами. Всі вони уразили на територію Бєлгородської та Курської областей

"Завдяки нашій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ті ділянки, де очікувалася атака РФ" , - зауважив представник ЛСР.

Раніше повідомлялося, що 12 березня відбувся прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Сибірського батальйону, які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони, зокрема, зайшли в Курську та Бєлгородську області, де понад тиждень тривають бої, що супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах РФ.