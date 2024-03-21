Российские добровольцы рассказали, откуда взяли оружие для рейдов

В распоряжении российских добровольцев есть оружие, которое принадлежит им как подразделению интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также оно постоянно дополняется "трофеями". Об этом заявил легион "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

Как пояснил Барановский, российские добровольцы во время пребывания в Украине являются военнослужащими украинской армии и приравниваются во всех правах и обязанностях к нашим воинам.

"Когда мы идем на территорию России - мы уже не военнослужащие ВСУ, которые взяли в руки оружие. Какое оружие? Трофейное оружие, перетрофеенное оружие. Часто оружие и техника переходят из рук в руки и мы этим пользуемся" , - добавил он.

В частности Барановский отметил, что добровольцы пользуются также техникой украинского производства, поскольку работают как полноценное украинское подразделение на территории Украины и повстанческое подразделение, когда идут с рейдом на территорию России.

Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин, в свою очередь, добавил, что сегодня не стоит недооценивать возможности современных военторгов, которые с 2014 года продают стрелковое оружие, танки, системы реактивного залпового огня и прочее.