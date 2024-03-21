Російські добровольці розповіли, звідки взяли зброю для рейдів
У розпорядженні російських добровольців є зброя, яка належить їм як підрозділу інтернаціональному легіону Збройних сил України (ЗСУ). Також вона постійно доповнюється "трофеями". Про це заявив представник легіону "Свобода России" Олексій Барановський під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна.
Як пояснив Барановський, російські добровольці під час перебування в Україні є військовослужбовцями української армії й прирівнюються у всіх правах та обов'язках до наших воїнів.
"Коли ми йдемо на територію Росії - ми вже не військовослужбовці ЗСУ, які взяли в руки зброю. Яка зброя? Трофейна зброя, перетрофеєна зброя. Часто зброя і техніка переходять з рук у руки і ми цим користуємося", - додав він.
Зокрема Барановський відзначив, що добровольці користуються також технікою українського виробництва, оскільки працюють як повноцінний український підрозділ на території України та повстанський підрозділ, коли йдуть з рейдом на територію Росії.
Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Нікітін, зі свого боку, додав, що сьогодні не варто недооцінювати можливості сучасних військторгів, які з 2014 року продають стрілецьку зброю, танки, системи реактивного залпового вогню й інше.
"Але загалом тепер у розпорядженні РДК є чудова вантажівка "Ахмат". Користуючись нагодою, передаю подяку керівництву Чеченської Республіки за цей мимовільний подарунок, який вони нам зробили. У нас тепер є і Тигр. Це теж аналог броньованого невеличкого транспорту. Ми покладаємося на трофейну техніку", - заявив Нікітін.