Російські добровольці розповіли, звідки взяли зброю для рейдів

У розпорядженні російських добровольців є зброя, яка належить їм як підрозділу інтернаціональному легіону Збройних сил України (ЗСУ). Також вона постійно доповнюється "трофеями". Про це заявив представник легіону "Свобода России" Олексій Барановський під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна.

Як пояснив Барановський, російські добровольці під час перебування в Україні є військовослужбовцями української армії й прирівнюються у всіх правах та обов'язках до наших воїнів.

"Коли ми йдемо на територію Росії - ми вже не військовослужбовці ЗСУ, які взяли в руки зброю. Яка зброя? Трофейна збр ﻿ оя, перетрофеєна зброя. Часто зброя і техніка переходять з рук у руки і ми цим користуємося" , - додав він.

Зокрема Барановський відзначив, що добровольці користуються також технікою українського виробництва, оскільки працюють як повноцінний український підрозділ на території України та повстанський підрозділ, коли йдуть з рейдом на територію Росії.

Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Нікітін, зі свого боку, додав, що сьогодні не варто недооцінювати можливості сучасних військторгів, які з 2014 року продають стрілецьку зброю, танки, системи реактивного залпового вогню й інше.