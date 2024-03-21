Close button

В результате ракетной атаки Киева сгорел склад Rozetka

В результате ракетной атаки Киева сгорел склад Rozetka
Фото: facebook.com/chechotkin

В результате сегодняшней ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka. Об этом сообщил в Facebook основатель и владелец компании Владислав Чечеткин.

Чечеткин показал фото последствий атаки, уточнив, что сотрудники компании не пострадали.

gw517_j_l2_big.jpg
Фото: Владислав Чечеткин/Facebook
"Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем задержаться с доставками)", – написал он.

По словам Чечеткина, что на смене работали 99 человек. Никто не пострадал.

yen9k7qkgm_big.jpg
Фото: Владислав Чечеткин/Facebook
"Благодарю нашу службу безопасности, которая разработала протоколы по атакам и заставляет всех соблюдать правила. Люди были в бомбоубежище и благодаря этому остались невредимыми", – отметил владелец Rozetka.

Новости

Популярные темы форума

analytics