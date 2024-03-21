В результате ракетной атаки Киева сгорел склад Rozetka
В результате сегодняшней ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka. Об этом сообщил в Facebook основатель и владелец компании Владислав Чечеткин.
Чечеткин показал фото последствий атаки, уточнив, что сотрудники компании не пострадали.
"Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем задержаться с доставками)", – написал он.
По словам Чечеткина, что на смене работали 99 человек. Никто не пострадал.
"Благодарю нашу службу безопасности, которая разработала протоколы по атакам и заставляет всех соблюдать правила. Люди были в бомбоубежище и благодаря этому остались невредимыми", – отметил владелец Rozetka.