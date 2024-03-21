В результате ракетной атаки Киева сгорел склад Rozetka

В результате сегодняшней ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka. Об этом сообщил в Facebook основатель и владелец компании Владислав Чечеткин.

Чечеткин показал фото последствий атаки, уточнив, что сотрудники компании не пострадали.

Фото: Владислав Чечеткин/Facebook

"Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем задержаться с доставками)" , – написал он.

По словам Чечеткина, что на смене работали 99 человек. Никто не пострадал.

Фото: Владислав Чечеткин/Facebook