Внаслідок ракетної атаки Києва згорів склад Rozetka

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-рітейлера України Rozetka. Про це повідомив у Facebook засновник та власник компанії Владислав Чечьоткін.

Чечьоткін показав фото наслідків атаки, уточнивши, що співробітники компанії не постраждали.

Фото: Владислав Чечьоткін/Facebook

"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (вибачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)" , - написав він.

За словами Чечьоткіна, на зміні працювало 99 людей. Ніхто не постраждав.

Фото: Владислав Чечьоткін/Facebook