Внаслідок ракетної атаки Києва згорів склад Rozetka
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-рітейлера України Rozetka. Про це повідомив у Facebook засновник та власник компанії Владислав Чечьоткін.
Чечьоткін показав фото наслідків атаки, уточнивши, що співробітники компанії не постраждали.
"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (вибачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)", - написав він.
За словами Чечьоткіна, на зміні працювало 99 людей. Ніхто не постраждав.
"Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими", - зазначив власник Rozetka.