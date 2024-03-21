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Внаслідок ракетної атаки Києва згорів склад Rozetka

Внаслідок ракетної атаки Києва згорів склад Rozetka
Фото: facebook.com/chechotkin

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-рітейлера України Rozetka. Про це повідомив у Facebook засновник та власник компанії Владислав Чечьоткін.

Чечьоткін показав фото наслідків атаки, уточнивши, що співробітники компанії не постраждали.

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Фото: Владислав Чечьоткін/Facebook
"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (вибачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)", - написав він.

За словами Чечьоткіна, на зміні працювало 99 людей. Ніхто не постраждав.

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Фото: Владислав Чечьоткін/Facebook
"Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими", - зазначив власник Rozetka.

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