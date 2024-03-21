Оккупанты ударили по Николаеву: одна погибшая, есть раненые

Днем 21 марта в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв, в результате чего одна женщина погибла, еще четверо пострадали, сообщает Украинская правда.

Перед взрывом была объявлена тревога.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Около 14:33 мэр города Александр Сенкевич сообщил о громком взрыве Николаева. По его словам, враг использовал баллистику.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал об одной погибшей женщине и четырех пострадавших: три женщины, один мужчина.