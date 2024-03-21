Окупанти вдарили по Миколаєву: одна загибла, є поранені

Вдень 21 березня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух, внаслідок чого одна жінка загинула, ще четверо постраждали, повідомляє Українська правда.

Перед вибухом була оголошена тривога.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Близько 14: 33 мер міста Олександр Сенкевич повідомив про гучний вибух Миколаєві. За його словами, ворог використовував балістику.

Пізніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав про одну загиблу жінку та чотирьох постраждалих: три жінки, один чоловік.