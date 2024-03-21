Российские войска атаковали Донецкую и Херсонскую области: есть погибшие

В четверг днем российские войска обстреляли два населенных пункта в Херсонской и Донецкой областях, в результате чего погибли два человека. Еще двое получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают главы Херсонской и Донецкой областных военных администраций Александр Прокудин и Вадим Филашкин в Telegram.

По словам Прокудина, россияне около 16:00 атаковали жилой сектор в поселке Велетенское, что на Херсонщине. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина, которая находилась во дворе дома. Она скончалась в карете "скорой".

Как сообщил Филашкин, в четверг около 15:30 россияне обстреляли город Новогродовка в Донецкой области. Известно об 1 погибшем мужчине 1963 года рождения. Ранения получили две женщины, они доставлены в больницу. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Последствия обстрела города Новогродовка. Фото: Филашкин в Telegram

Глава Херсонской ОГА рассказал также, что 20 марта россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на село Качкаровка. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний местный житель.