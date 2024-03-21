Російські війська атакували Донецьку та Херсонську області: є загиблі

У четвер вдень російські війська обстріляли два населених пункти в Херсонській та Донецькій областях, внаслідок чого загинули двоє людей. Ще двоє дістали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голови Херсонської та Донецької обласних військових адміністрацій Олександр Прокудін і Вадим Філашкін у Telegram.

За словами Прокудіна, росіяни близько 16:00 атакували житловий сектор у селищі Велетенське, що на Херсонщині. Тяжкі поранення отримала 70-річна жінка, яка перебувала на подвір'ї будинку. Вона померла в кареті "швидкої".

Як повідомив Філашкін, у четвер близько 15:30 росіяни обстріляли місто Новогродівка, що на Донеччині. Наразі відомо про 1 загиблого чоловіка 1963 року народження. Поранення отримали дві жінки, вони доставлені до лікарні. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

Наслідки обстрілу міста Новогродівка. Фото: Філашкін у Telegram

Очільник Херсонської ОВА розповів також, що 20 березня росіяни скинули вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний місцевий житель.