Суд вынес приговор экс-министру образования Табачнику по делу о госизмене

Бывший министр образования и науки Украины (2010-2014) Дмитрий Табачник, обвиненный в государственной измене, был приговорен к 15 годам лишения свободы. Поскольку бывший топ-чиновник скрывается от органов правосудия за пределами Украины, приговор ему вынесен заочно. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, сообщает Зеркало недели.

Экс-министр «признан виновным в государственной измене, пособничестве государству-агрессору и нарушению законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему назначено 15 лет лишения свободы, – говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора от 21 марта.

Отмечается, что прокуроры доказали в суде, что осужденный, находясь на территории РФ и захваченных украинских территориях, проводил подрывную деятельность против Украины.

«Бывший министр образования и науки организовывал и координировал деятельность глав российских оккупационных администраций в Херсонской и Запорожской областях. В частности, консультировал их по вопросам проведения псевдореферендумов, а также курировал подготовку к незаконному «волеизъявлению». Кроме того, весной 2022 года он в сговоре с «заместителем постоянного представителя главы чеченской республики на территории АР Крым» завладел сельхозтехникой предприятия в оккупированном Мелитополе под видом «купли-продажи». «Кадыровец» обеспечивал силовую поддержку совершения сделки и транспортировки похищенного на полуостров» , – отмечают в Офисе Генпрокурора.

Напомним, в январе 2023 года суд, по инициативе Службы безопасности Украины, арестовал имущество Табачника на сумму более 2 млн долларов – недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте. В мае СБУ объявила новое подозрение бывшему министру образования – в сотрудничестве с ФСБ РФ и причастности к грабежам на оккупированных территориях Запорожской области.