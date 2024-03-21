Суд виніс вирок екс-міністру освіти Табачнику у справі про держзраду

Колишнього міністра освіти та науки України (2010-2014) Дмитра Табачника, звинуваченого у державній зраді, було засуджено до 15 років позбавлення волі. Оскільки колишній топчиновник переховується від органів правосуддя за межами України, вирок йому винесено заочно. Про це поінформувала пресслужба Офісу Генерального прокурора, повідомляє Дзеркало тижня.

Ексміністр «визнано винним у державній зраді, пособництві державі-агресору та порушенню законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 год 1 ст.438 КК України). Йому призначено 15 років позбавлення волі, – йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора від 21 березня.

Зазначається, що прокурори довели у суді, що засуджений, перебуваючи на території РФ та захоплених українських територіях, проводив підривну діяльність проти України.

«Колишній міністр освіти і науки організовував та координував діяльність голів російських окупаційних адміністрацій в Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, консультував їх з питань проведення псевдореферендумів, а також курував підготовкою до незаконного «волевиявлення». Крім того, навесні 2022 року він у змові з «заступником постійного представника голови чеченської республіки на території АР Крим» заволодів сільгосптехнікою підприємства в окупованому Мелітополі під виглядом «купівлі-продажу». «Кадирівець» забезпечував силову підтримку вчинення оборудки і транспортування викраденого до півострова» , – зазначають в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, у січні 2023 року суд, за ініціативою Служби безпеки України, арештував майно Табачника на суму понад 2 млн доларів – нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті. У травні СБУ оголосила нову підозру колишньому міністру освіти – у співпраці з ФСБ РФ та причетності до грабунків на окупованих територіях Запорізької області.