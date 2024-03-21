Зеленский об ударе по Киеву: в ракетах было около 1500 иностранных компонентов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ракетах, которые российская армия применила против Киева 21 марта, не менее полутора тысяч компонентов иностранного происхождения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Каждый российский террористический удар говорит о том, что санкции мира против путинской системы еще не достаточны. Каждая российская ракета, которой эти изверги атакуют нашу страну, содержит компоненты, производимые компаниями из других государств – не России. В конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа таких компонентов. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов компонентов, которые Россия не производит.

Значительная их часть – это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает – это обязательно. Нужно больше санкций. Требуется больше ответственности за схемы обхода санкций. Благодарен всем государствам и лидерам, которые это делают. Но давления на Россию нужно гораздо больше. Только сегодня и только в ракетах, примененных против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые были завезены государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги".

Зеленский поблагодарил украинских защитников неба за сбитые в ночь на 21 марта ракеты.

Также президент отчитывается, что провел несколько совещаний с военными и с руководителями разведок, в том числе об усилении защиты от российского террора и наших активных действиях против оккупантов.

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