Евросовет одобрил начало переговоров с Боснией и Герцеговиной о вступлени в ЕС

Европейский Совет 21 марта одобрил начало переговоров с Боснией и Герцеговиной о вступлении в Евросоюз, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в своем микроблоге в соцсети Х.

"Европейский совет только что решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины… Сегодняшнее решение является ключевым шагом вперед на вашем пути в ЕС. Теперь тяжелая работа должна продолжаться, чтобы Босния и Герцеговина стабильно развивалась, как того хочет ваш народ" , — отметил он.

Как сообщалось, 12 марта Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС.