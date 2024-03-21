Єврорада схвалила початок переговорів з Боснією та Герцеговиною про вступ до ЄС

Європейська Рада 21 березня схвалила початок переговорів із Боснією та Герцеговиною про вступ до Євросоюзу, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель у своєму мікроблозі у соцмережі Х.

"Європейська рада щойно вирішила розпочати переговори про вступ Боснії та Герцеговини... Сьогоднішнє рішення є ключовим кроком уперед на вашому шляху до ЄС. Тепер важка робота має продовжуватися, щоб Боснія та Герцеговина стабільно розвивалася, як того хоче ваш народ" , — зазначив він.

Як повідомлялось, 12 березня Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною щодо вступу до ЄС.