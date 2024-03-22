Россияне ударили по критической инфраструктуре на Франковщине – ОВА

Ночью 22 марта российские войска нанесли удар ракетами и "Шахедами" по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Пока проблем с электроснабжением нет.

Об этом сообщила начальник Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"По предварительной информации, пострадал один человек. Есть повреждения. В настоящее время перебои с электроснабжением в области не зафиксированы" , – сообщила Онищук.

На месте попадания работают спасатели ГСЧС.

В ОВА отметили, что больше деталей будут обнародованы впоследствии.