Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Франківщині – ОВА
Уночі 22 березня російські війська завдали удару ракетами та "Шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури у Івано-Франківській області. Наразі проблем з електропостачанням немає.
Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано", – повідомила Онищук.
На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.
В ОВА зазначили, що більше деталей оприлюднять згодом.