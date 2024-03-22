Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Франківщині – ОВА

Уночі 22 березня російські війська завдали удару ракетами та "Шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури у Івано-Франківській області. Наразі проблем з електропостачанням немає.

Про це повідомила﻿ начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано" , – повідомила Онищук.

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.

В ОВА зазначили, що більше деталей оприлюднять згодом.