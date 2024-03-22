Все поезда продолжают движение, несмотря на массированный обстрел – УЗ

В результате ночной массированной атаки россиян в "Укрзализныце" заявили о нескольких обесточенных участках - привлечены резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение. Об этом сообщает УЗ в Telegram﻿.

"В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой. Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, "Фортеця Незламності" и детское пространство открыты для посетителей" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержки всех поездов можно увидеть на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua.