Усі поїзди продовжують рух попри масований обстріл – УЗ
У результаті нічної масованої атаки росіян в "Укрзалізниці" заявили про декілька знеструмлених ділянок - залучено резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух. Про це інформує УЗ у Telegram.
"Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою. Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що затримки всіх поїздів можна побачити на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.,
"Якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у Харкові або деінде - ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком", - додали в УЗ.