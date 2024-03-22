Усі поїзди продовжують рух попри масований обстріл – УЗ

У результаті нічної масованої ат﻿аки росіян в "Укрзалізниці" заявили про декілька знеструмлених ділянок - залучено резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух. Про це інформує УЗ у Telegram﻿.

"Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою. Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затримки всіх поїздів можна побачити на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.,